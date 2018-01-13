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أنباء عن قمة مصرية إثيوبية قريبة في القاهرة

أخبار العالم العربي

أنباء عن قمة مصرية إثيوبية قريبة في القاهرة
AFP
هيلي ماريام ديسالين
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تداولت مواقع أخبارية مصرية أنباء عن زيارة لرئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، إلى مصر الأسبوع المقبل برفقة وفد رفيع المستوى يضم وزراء إثيوبيين.

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ولم تعلن السلطات المصرية ولا الإثيوبية بشكل رسمي عن الزيارة، لكن موقع "أخبار اليوم" المصري، قال أمس الجمعة، إن ديسالين سيلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة للقاهرة لبحث التطورات الأخيرة لملف سد النهضة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القمة "المصرية الإثيوبية" ستتناول أوجه العلاقات الثنائية، كما سيتم التركيز على التطورات الأخيرة المتعلقة بملف السد، وذلك في ضوء اتفاق إعلان المبادئ الذي وقع بالخرطوم بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وكذلك ستتم مناقشة الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتعاون في مكافحة الإرهاب، والتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين في مجالات متنوعة.

وستكون هذه أول زيارة لمسؤول إثيوبي لمصر منذ إعلان القاهرة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تجميد المفاوضات الفنية بشأن سد "النهضة" مع إثيوبيا والسودان، واعتزامها التحرك دوليا لطرح تفاصيل الأزمة.

المصدر: أخبار اليوم

رُبى آغا

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