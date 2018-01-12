العراق.. وزير كردي يترأس وفدا من الإقليم إلى بغداد

يجري وفد حكومي من إقليم كوردستان، زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد يوم السبت، للاجتماع مع وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي ووزراء آخرين، بحسب ما أفادت شبكة "رووداو" الكردية.

وأفاد مصدر في مكتب وزير الداخلية العراقي، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن وفدا حكوميا من أربيل سيزور بغداد يوم السبت 13 يناير، وسيجتمع مع وزير الداخلية العراقي ووزراء آخرين.

وبحسب المعلومات التي نشرتها شبكة "رووداو" الإعلامية، فإن وزير الداخلية بحكومة إقليم كوردستان، كريم سنجاري سيترأس وفد الإقليم.

هذا ومن المقرر أن يناقش الوفد، رفع الحظر عن الرحلات الجوية الدولية في مطاري أربيل والسليمانية، فضلا عن إدارة المعابر الحدودية بشكل مشترك وفق الدستور العراقي.

جدير بالذكر أن هذا هو أول وفد رسمي من كردستان العراق يزور بغداد بعد الاستفتاء الذي أجري في الـ25 أيلول 2017.

المصدر: شبكة "رووداو" الإعلامية

ياسين بوتيتي