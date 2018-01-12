لبنان.. "تيار المستقبل" يدعو جنبلاط إلى تصحيح موقفه تجاه السعودية

أعرب "تيار المستقبل" في لبنان عن أسفه لطريقة وفحوى المخاطبة التي توجه بها وليد جنبلاط للمملكة العربية السعودية، خلال مقابلته على "تلفزيون المستقبل".

وقال "تيار المستقبل" في بيان: "هذا أسلوب لا يتوافق مع تاريخ الحزب التقدمي الاشتراكي وعلاقته التاريخية، مع السعودية التي كانت على الدوام إلى جانب لبنان وقضاياه"، و"لم تبخل في دعم مسيرة أمنه واستقراره في أصعب الظروف".

ودعا التيار جنبلاط إلى تصحيح موقفه الأخير حيال السعودية وقيادتها، "التي لم تغلق بابها في وجه أي لبناني، وأي زعيم لبناني يلتقي مع المملكة على خير العرب وسلامتهم".

يذكر أن جنبلاط صرّح في مقابلة مع تلفزيون المستقبل أنه تلقى دعوة من محمد بن سلمان لزيارة السعودية عندما كان سمير جعجع وأمين الجميل هناك، مشيرا إلى أنه لم يذهب "كي لا يُفهم بأننا نتحالف بوجه تحالف آخر".. "ما من شيء يمنع فتح باب للحوار بين السعودية وإيران".

ولاحقا غرد جنبلاط عبر تويتر وكتب: "وسط الضجيج الذي أثير حول قسم من كلامي مع بولا يعقوبيان وفسِّر أنه تدخل بالشأن السعودي الداخلي واحتراما لسياسة عدم الانحياز التي أرساها رئيس الحكومة سعد الحريري مع جميع الفرقاء، فإنني أعلن التزامي بهذا النهج تفاديا لتفسيرات مغلوطة او تأويلات غير دقيقة قد تلحق ضررا بمبدأ النأي بالنفس".

المصدر: almustaqbal.org

ألكسندر توميلين