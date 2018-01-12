"سوقي وتسوقي".. أول معرض سيارات للنساء في السعودية

تحت شعار "سوقي وتسوقي"، افتتح في مدينة جدة أمس الخميس أول معرض مخصص للنساء في المملكة العربية السعودية، وذلك قبل 6 أشهر من دخول قانون يسمح لهن بالقيادة حيز التنفيذ.

ونُظم المعرض داخل مركز تجاري من قبل شركة سعودية خاصة، بهدف السماح للمرأة اختيار سيارتها الخاصة بحرية والتعرف على مواصفاتها قبل أن تنطلق في قيادتها.

وتعرض على زائرات المعرض أطياف واسعة من المركبات من مختلف الماركات، وتعمل في صالة المعرض نساء فقط.

ويوفر المعرض للنساء خيارات متنوعة لتمويل عملية شراء السيارة المنتقاة تقدمها مصارف وشركات مالية.

وتعتزم الشركة تنظيم مزيد من المعارض المماثلة في المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر في سبتمبر/أيلول برفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات بحلول يونيو/حزيران المقبل، وذلك في خطوة تاريخية يربطها الكثيرون بالإصلاحات الاجتماعية التي يجريها ولي العهد الجديد الأمير محمد بن سلمان.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف