كييف تنفي صلتها بالهجوم على قواعد عسكرية روسية في سوريا

نفت كييف أي علاقة لها بمحاولة الهجوم على قواعد عسكرية روسية في سوريا باستخدام طائرات من دون طيار.

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واعتبرت وزارة الدفاع الأوكرانية أن مثل هذه الاتهامات هي من قبيل الحرب الإعلامية، نافية صحتها.

وكانت هيئة الأركان الروسية قد صرحت في وقت سابق أن الدراسات الأولية تدل على أنه تم استخدام مادة متفجرة هي "رباعي نترات" "خماسي ايريثريتول"، وهي مادة قوية الانفجار، تزيد قوة على مادة "الهيكسوجين".

وقال مدير قسم بناء وتطوير منظومة استخدام الطائرات من دون طيار في هيئة الأركان الروسية، اللواء ألكسندر نوفيكوف، إن "هذه المادة تنتج في عدد من البلدان، بما فيها أوكرانيا داخل مصنع شوستكا للمواد الكيميائية، ولا يمكن إنتاجها محليا أو استخراجها من قذائف أخرى".

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن المسلحين في سوريا لأول مرة استخدموا طائرات دون طيار لمهاجمة قاعدة حميميم الجوية الروسية والقاعدة البحرية في طرطوس يوم الـ6 يناير/كانون الثاني الجاري، وتم التصدي للهجوم بنجاح، وأسقطت منها 7، وضبطت 6 طائرات أخرى.

المصدر: وكالات

نادر همامي