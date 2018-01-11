الأركان الروسية: المسلحون في سوريا يستخدمون طائرات بدون طيار أجنبية الصنع

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، اليوم عن نتائج تحليل الطائرات بدون طيار التي استخدمها المسلحون لمهاجمة قاعدة حميميم الروسية في سوريا.

وقال مدير قسم بناء وتطوير منظومة استخدام الطائرات بدون طيار في هيئة الأركان الروسية، اللواء ألكسندر نوفيكوف، إن عملية التحليل توصلت إلى عدة استنتاجات، أولها أنه " تستحيل صناعة طائرات بدون طيار من هذا النوع محليا. وأثناء تصميمها واستخدامها أشرك خبراء تلقوا تدريبا خاصة في بلدان تصنع وتستخدم منظومات الطائرات بدون طيار".

وأشار إلى أن القطع لتجميع طائرة بدون طيار يمكن شراؤها بحرية، لكن تجميع الطائرة واستخدامها يتطلب تدريبا خاصا وخبرة في هذا المجال.

وتابع قائلا إن الدراسات الأولية تدل على أنه تم استخدام مادة متفجرة هي رباعي نترات خماسي ايريثريتول، وهي مادة قوية الانفجار، تزيد قوة على مادة الهيكسوجين.

وأضاف أن "هذه المادة تنتج في عدد من البلدان، بما في ذلك في أوكرانيا داخل مصنع شوستكا للمواد الكيميائية، ولا يمكن إنتاجها محليا أو استخراجها من قذائف أخرى".

وأكد أنه "في الوقت الحالي تجري دراسات خاصة لتحديد البلد الذي أنتجت في المادة".

يتبع..