سبع حقائق جديدة عن هجوم الدرونات على قاعدة حميميم

كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية عن نتائج تحليل الطائرات بدون طيار التي استخدمها المسلحون لمهاجمة قاعدة حميميم الروسية في سوريا، وإليكم أهم الاستنتاجات.

تستحيل صناعة طائرات بدون طيار من هذا النوع محليا

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تجميع واستخدام هذه الطائرات يتطلب تدريبا خاصا وخبرة في هذا المجال

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المادة المتفجرة التي استخدمت في الطائرات بدون طيار هي "رباعي نترات خماسي ايريثريتول"

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المادة المتفجرة المستخدمة في الدرونات ليست محلية الإنتاج، وتنتجها عدة دول، بينها أوكرانيا

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الطائرات التي هاجمت حميميم حملت عبوات ناسفة محلية الصنع تزن نحو 400 غرام وتحتوي على كرات معدنية

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الإحداثيات التي تضمنتها برامج التحكم للطائرات التي هاجمت المواقع الروسية، تزيد دقة على تلك التي يمكن الحصول عليها من مصادر مفتوحة

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الطائرات التي هاجمت حميميم وطرطوس أطلقت من مكان واحد

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المصدر: موقع وزارة الدفاع الروسية

أنطون زوييف