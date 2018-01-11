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سبع حقائق جديدة عن هجوم الدرونات على قاعدة حميميم

أخبار العالم العربي

سبع حقائق جديدة عن هجوم الدرونات على قاعدة حميميم
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كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية عن نتائج تحليل الطائرات بدون طيار التي استخدمها المسلحون لمهاجمة قاعدة حميميم الروسية في سوريا، وإليكم أهم الاستنتاجات.

  • تستحيل صناعة طائرات بدون طيار من هذا النوع محليا
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  • تجميع واستخدام هذه الطائرات يتطلب تدريبا خاصا وخبرة في هذا المجال
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  • المادة المتفجرة التي استخدمت في الطائرات بدون طيار هي "رباعي نترات خماسي ايريثريتول"
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  • المادة المتفجرة المستخدمة في الدرونات ليست محلية الإنتاج، وتنتجها عدة دول، بينها أوكرانيا
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  • الطائرات التي هاجمت حميميم حملت عبوات ناسفة محلية الصنع تزن نحو 400 غرام وتحتوي على كرات معدنية
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  • الإحداثيات التي تضمنتها برامج التحكم للطائرات التي هاجمت المواقع الروسية، تزيد دقة على تلك التي يمكن الحصول عليها من مصادر مفتوحة
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  • الطائرات التي هاجمت حميميم وطرطوس أطلقت من مكان واحد
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المصدر: موقع وزارة الدفاع الروسية

أنطون زوييف

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