لبنان يستعيد قطعا أثرية تخصه من نيويورك

يستعيد لبنان اليوم الجمعة، 3 قطع أثرية كانت مسروقة منذ 37 عاما، عبر قنصليته العامة في نيويورك.

وستصل القطع الأثرية الثلاث إلى مطار رفيق الحريري الدولي على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية.

وأعلن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية اللبنانية "أن الجهود الحثيثة التي بذلتها وزارة الخارجية والمغتربين عبر بعثتها في نيويورك لضمان استعادة لبنان لهذه القطع الأثرية القيمة، تؤكد الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة لملف الآثار اللبنانية المسروقة والمفقودة وحرصها البالغ على إيجادها وتأمين إعادتها إلى مهدها إيمانا منها بضرورة الحفاظ على الإرث الثقافي والحضاري للبنان".

القطعة الأولى من الرخام معروفة باسم "رأس الثور".

القطعة الثانية عبارة عن تمثال رخامي نصفي لجسم رجل من دون رأس وأقدام، يحمل بيده اليمنى حيوانا صغيرا كانا في معبد أشمون وسرقا من أحد مخازن المديرية العامة للآثار في جبيل عام 1981.

أما القطعة الأثرية الثالثة فهي تمثال شبه مكتمل لرجل صادرته السلطات الأمريكية أواخر العام الماضي من منزل مواطن لبناني مقيم في نيويورك.

المصدر: وكالات

رُبى آغا