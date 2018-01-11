بعد الصاروخ الحوثي.. التحالف الدولي يطالب بمحاسبة إيران

أكد المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي دمرت الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون اليوم الخميس باتجاه نجران.

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وصرح المتحدث باسم التحالف العربي "لدعم الشرعية في اليمن" أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت عملية إطلاق الصاروخ الباليستي من قبل الحوثيين من محافظة عمران داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة في تمام الساعة الخامسة وإحدى وثلاثين دقيقة من مساء الخميس.

وأضاف العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد اعترضته ودمرته قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في سماء نجران دون أن يسبب خسائر في الأرواح.

وشدد المالكي على أن هذا "العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح لخرق القرار الأممي 2216 والقرار 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني.

وجدد العقيد المالكي دعوة التحالف العربي المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات أكثر جدية وفعالة لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ البالستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون".

وطالب بمحاسبة إيران على ما تقوم به من "دعم وتحد صارخ لانتهاك الأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

المصدر: واس

إينا أسالخانوفا