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الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على نجران

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على نجران
FAYEZ NURELDINE
نجران (صورة من الأرشيف)
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أفاد مراسلنا بأن جماعة انصار الله الحوثية أعلنت عن إطلاق صاروخ باليستي على معسكر للقوات السعودية في منطقة نجران الحدودية جنوب السعودية.

ونقل مراسلنا عن القوة الصاروخية الموالية لحركة "أنصار الله" قولها إنه تم اطلاق صاروخ باليستي من نوع "قاهر أم 2" على معسكر القوات الخاصة ومرابض مروحيات "الاباتشي" في نجران.

من جانب آخر، أفادت وسائل إعلام سعودية بأن قوات الدفاع الجوي للمملكة اعترضت صاروخا بالستيا فوق منطقة نجران، أطلقه الحوثيون.

وتناقلت بعض الحسابات على موقع "تويتر" لمستخدمين من السعودية مقاطع فيديو، قيل إنها تظهر لحظة اعتراض الصاروخ.

ولم تصدر بعد تعليقات رسمية من الجانب السعودي على الحادث.

المصدر: RT

أنطون زوييف

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