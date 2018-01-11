الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي على نجران
أفاد مراسلنا بأن جماعة انصار الله الحوثية أعلنت عن إطلاق صاروخ باليستي على معسكر للقوات السعودية في منطقة نجران الحدودية جنوب السعودية.
ونقل مراسلنا عن القوة الصاروخية الموالية لحركة "أنصار الله" قولها إنه تم اطلاق صاروخ باليستي من نوع "قاهر أم 2" على معسكر القوات الخاصة ومرابض مروحيات "الاباتشي" في نجران.
من جانب آخر، أفادت وسائل إعلام سعودية بأن قوات الدفاع الجوي للمملكة اعترضت صاروخا بالستيا فوق منطقة نجران، أطلقه الحوثيون.
وتناقلت بعض الحسابات على موقع "تويتر" لمستخدمين من السعودية مقاطع فيديو، قيل إنها تظهر لحظة اعتراض الصاروخ.
فديو 💥— الحد الجنوبي نيوز (@alhadaljnobnewz) 11 января 2018 г.
يوضح انفجار الصاروخ الذي اطلقته #الميليشيات_الحوثية بعد اعتراضه من قبل #ابطالنا_البواسل في #منظومة_باتريوت في سماء #نجران قبل لحظات . pic.twitter.com/Tsu26VZzAk
ولم تصدر بعد تعليقات رسمية من الجانب السعودي على الحادث.
المصدر: RT
أنطون زوييف