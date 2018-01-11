السعودية ووصايا عمه.. طارق صالح في أول تصريح علني

في أول تصريح علني له بعد مقتل الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، أعلن نجل شقيقه، العميد طارق صالح، التزامه بـ"وصاية" عمه الراحل.

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وقال طارق صالح، خلال زيارته مجلس عزاء عقد اليوم الخميس في مدينة عتق، عاصمة محافظة الشبوة اليمنية، في مقتل الأمين العام لحزب "المؤتمر الشعبي العام"، عارف الزوكا، على يد الحوثيين إلى جانب الرئيس السابق، يوم الـ4 ديسمبر/كانون الأول الماضي: "نحن مع ما أوصى به الزعيم، من منطلق فيه الحوار وإيقاف الحرب وفك الحصار عن شعبه".

وتابع طارق ناقلا وصيّة عمه الراحل، وكان قائدا لحمايته الشخصية: "قال (صالح) أيضا نمد أيدينا لأشقائنا وخاصة في المملكة العربية السعودية للعمل على إنهاء الحرب وإعادة الأمن والاستقرار لليمن وللمنطقة".

وشدد طارق صالح على أن "اليمن لن ينسلخ عن عروبته أو يتجه إلى أي اتجاه آخر".

كما أشار إلى تضحيات اليمنيين وخاصة الأمين العام للمؤتمر الشعبي، قائلا: "نبارك لكم على الشهيد عارف الزوكا الذي سطر أروع معاني العظمة والوفاء والأخوة، وعلم اليمنيين وأعطاهم درسًا في الرجولة والفداء".. "نحن على درب الشهداء سائرون، وبوصايا الزعيم ملتزمين".

تجدر الإشارة إلى أن العميد اليمني لم يذكر في تصريحاته الحوثيين وخططه بخصوص التعامل معهم.

وكانت وسائل إعلام يمنية قد ذكرت، في وقت سابق، أن العميد طارق صالح تمكن من الفرار من صنعاء عقب مقتل عمه بمساعدة رجال القبائل، فيما وصفته بـ"الرجل الثاني بعد صالح"، مضيفة أنه كان قائدا ميدانيا للانتفاضة ضد الحوثيين التي اندلعت شرارتها في العاصمة اليمنية مطلع الشهر الماضي.

وعلق نبيل الصوفي، الصحفي المقرب من الرئيس الراحل، على ظهور طارق صالح في شبوة، عبر موقع "تويتر"، قائلا إنه قضى أياما داخل مناطق الحوثيين في العاصمة صنعاء وغيرها ثم تحرك في طول البلاد وعرضها، قائلا: "ما حدث أكد لنا أن السيطرة الأمنية الحوثية وهم فارغ".

المصدر: RT + يوتيوب + وسائل إعلام يمنية

رفعت سليمان