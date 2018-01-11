بالفيديو والصور.. أول ظهور لطارق صالح بعد مقتل عمه الرئيس اليمني السابق

في أول ظهور له بعد مقتل عمه، الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، وصل العميد طارق صالح إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة جنوب غرب اليمن.

وذكرت وسائل إعلام يمنية وخليجية أن العميد طارق زار، اليوم الخميس، مجلس العزاء في مقتل الأمين العام حزب "المؤتمر الشعبي العام"، عارف الزوكا، على يد الحوثيين إلى جانب الرئيس السابق علي عبد الله صالح يوم الـ4 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

عاجل | مراسل #الإخبارية: وصول العميد طارق عبدالله صالح أبن أخ الرئيس السابق إلى مدينة #عتق بعد خروجه من #صنعاء. pic.twitter.com/J3q49V9X6j — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 11 января 2018 г.

في أول ظهور له في مناطق الشرعية.. طارق صالح يعزي أسرة الزوكا في محافظة شبوةhttps://t.co/MBH32QWKmxpic.twitter.com/OuPRc3pcPu — جريدة الرياض (@AlRiyadh) 11 января 2018 г.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولتها وسائل الإعلام وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي طارق صالح، الذي كان يتولى منصب قائد الحماية الخاصة لعمه الراحل، وهو يشارك في مجلس العزاء.

وتوثّق إحدى الصور نجل عارف الزوكا، عوض، وهو يقف إلى جانب طارق صالح.

وكانت وسائل إعلام يمنية قد ذكرت، في وقت سابق، أن العميد طارق صالح تمكن من الفرار من صنعاء عقب مقتل عمه بمساعدة رجال القبائل، فيما وصفته بـ"الرجل الثاني بعد صالح"، مضيفة أنه كان قائدا ميدانيا للانتفاضة ضد الحوثيين التي اندلعت شرارتها في العاصمة اليمنية مطلع الشهر الماضي.

المصدر: وسائل إعلام يمنية + الرياض

رفعت سليمان