بالفيديو.. طقوس غريبة أعلى جبل غار حراء بمكة
Youtube
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jqd3
أقدمت مجموعة من الأشخاص على ممارسة طقوس غير مفهومة في أعلى جبل غار حراء في مكة المكرمة.
ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا جالسين في شكل دائري يحركون رؤوسھم بطريقة غريبة ويرددون عبارات غير مفهومة.
ولاقى المقطع المتداول استنكارا واسعا من هذه الممارسات والطقوس الغريبة في الأماكن المقدسة، والتي تكررت في الآونة الأخيرة، مطالبين الجهات المعنية بوضح حد لمثل هذه التجاوزات الدخيلة على الإسلام.
المصدر: يوتيوب
ياسين بوتيتي
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)