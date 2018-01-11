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بالفيديو.. طقوس غريبة أعلى جبل غار حراء بمكة

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بالفيديو.. طقوس غريبة أعلى جبل غار حراء بمكة
Youtube
طقوس غريبة أعلى جبل غار حراء بمكة تثير استنكارا واسعا
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أقدمت مجموعة من الأشخاص على ممارسة طقوس غير مفهومة في أعلى جبل غار حراء في مكة المكرمة.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصا جالسين في شكل دائري يحركون رؤوسھم بطريقة غريبة ويرددون عبارات غير مفهومة.

ولاقى المقطع المتداول استنكارا واسعا من هذه الممارسات والطقوس الغريبة في الأماكن المقدسة، والتي تكررت في الآونة الأخيرة، مطالبين الجهات المعنية بوضح حد لمثل هذه التجاوزات الدخيلة على الإسلام.

المصدر: يوتيوب

ياسين بوتيتي

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