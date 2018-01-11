"ذا تلغراف" تحذف مقالين عن القذافي اعتبرا تشهيرا

حذفت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية مقالين حول نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، سيف الإسلام.

وذكرت "بوابة الوسط" الليبية أن هذه الخطوة اتخذت تلبية لطلب وجهه إلى الصحيفة المحامي دارين خان ضمن الرسالة المؤرخة بـ21 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، حيث اعتبر هذين المقالين "تشهيرا".

وأوضحت البوابة أن المقالين المحذوفين يتعلقان بمنزل فاخر في لندن زعمت الصحيفة البريطانية أنه تابع لسيف الإسلام، بينما نفى نجل الزعيم الليبي الراحل قطعيا هذه الأنباء.

وذكرت البوابة أن المقالين يعود تاريخهما إلى نحو ست سنوات مضت، لكنهما ظلاّ قيد النشر حتى الآونة الأخيرة.

ونقلت البوابة عن المحامي قوله: "المقالان تشهير من حيث أنهما ولّدا عمدا بُعدا مشوها وخطيرا لشخصية القذافي"، متهما إياهما بتغطية نمط حياة سيف الإسلام بشكل مبالغ فيه.

وذكرت بوابة الوسط، أن الصحيفة البريطانية حذفت المقالين بعد إثبات الهيئة القانونية التي تدافع عن نجل معمر القذافي غياب أي علاقة بين موكلها وما جاء في المقالين.

المصدر: بوابة الوسط

نادر عبد الرؤوف