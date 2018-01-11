طهران تؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع الدوحة

أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين على جميع الأصعدة بما فيها العلاقات البرلمانية.

جاء تصريح عبد اللهيان خلال لقائه السفير القطري في طهران، علي بن حمد السليطي، اليوم الخميس، بحث الطرفان خلاله التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد عبد اللهيان للسفير القطري أن الجانب الإيراني يولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع دول الجوار ولا سيما مع دولة قطر، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، ومن بينها العلاقات البرلمانية.

بدوره أكد السفير السليطي دور إيران البناء في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب، مضيفا أن تعزيز التعاون المشترك بين طهران والدوحة أمر مهم لكلا الطرفين.

المصدر: فارس + مهر

إينا أسالخانوفا