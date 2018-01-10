الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء الفترة الانتقالية في ليبيا

دعا جيفري فيلتمان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية طرابلس إلى إنهاء فترة الانتقال السياسي التي تشوبها الفوضى في ليبيا، وذلك عن طريق إجراء انتخابات بحلول نهاية 2018.

دعوات فيلتمان هذه جاءت في أعقاب لقائه برئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا فائز السراج، وأوضح أن "الهدف يكمن في إنهاء هذه الفترة الانتقالية من خلال عملية سلمية تشمل جميع الأطراف وتشكيل حكومة منبثقة من إرادة الشعب الليبي".

وشدد فيلتمان على "التزام...الأمم المتحدة بدعم التطبيق التام للعملية الليبية المعلنة في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي".

يذكر أن خطة العمل التي طرحها غسان سلامة، المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، تنص على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 2018.

وأقر فيلتمان بأن الطريق ما زالت طويلة، وقال: "إننا مدركون جيدا أن أي انتخابات تتمتع بمصداقية تحتاج إلى توافق على اتفاقات سياسية ودعم فني وإطار تشريعي وقانون انتخابي، وكذلك ضرورة توفر الإجراءات الأمنية لإجراء انتخابات في جميع أنحاء ليبيا".

وتابع أن الأمم المتحدة ستسهم في "خلق الظروف السياسية والأمنية والفنية والتشريعية" اللازمة لتنظيم انتخابات في 2018.

وأشار فيلتمان إلى أن الاتفاق السياسي المبرم في 2015 بين الأطراف الليبية هو الإطار الوحيد القابل للحياة الكفيل بإنهاء الفترة الانتقالية.

المصدر: أ ف ب

ألكسندر توميلين