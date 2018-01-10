مستوطن إسرائيلي يتهجم على أسيرة فلسطينية فور الإفراج عنها

أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن مستوطنا إسرائيليا شرع بالتهجم على عائلة الأسيرة الفلسطينية، أمل قبها، فور إفراج السلطات الإسرائيلية عنها، بعد مضي عام ونصف العام على اعتقالها.

وقالت مصادر محلية للمركز، إن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن قبها من أمام حاجز جبارة جنوب مدينة طولكرم حيث كان في استقبالها ذووها ومواطنون فلسطينيون آخرون.

وحاول مستوطن إسرائيلي استفزاز عائلة الأسيرة، ورفع علم إسرائيل، وردد هتافات معادية للعرب ووصف الأسرى العرب والفلسطينيين بالإرهابيين، وحاول التحرش بالمواطنين الذين تصدوا له، وهاجموه، ما اضطر الجنود الإسرائيليين لإبعاده عن المنطقة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

علي الخطايبة