وزراء الخارجية العرب يناقشون وضع القدس الشهر القادم

أفادت مصادر إعلامية بأن جامعة الدول العربية ستعقد اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة في الأول من فبراير/ شباط المقبل لبحث الوضع حول القدس.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع المقبل يهدف إلى استكمال بحث طرق الرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

وأضافت المصادر أن الاجتماع القادم قد يتمخض عن قرار بشأن عقد قمة عربية استثنائية في الأردن، وذكرت أن اجتماع وزراء الخارجية الماضي الذي عقد في الـ9 من ديسمبر/كانون الأول، نصّ على إبقاء المجلس في حالة انعقاد، والعودة للاجتماع في موعد أقصاه شهر لتقييم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية.

وكان وزراء الخارجية العرب طالبوا الولايات المتحدة في اجتماعهم الطارئ الشهر الماضي بإلغاء القرار وقالوا إنه "يقوض جهود تحقيق السلام".

تجدر الإشارة إلى أن قرار ترامب حول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها أثار غضب البلدان العربية والإسلامية وحلفاء الولايات المتحدة حول العالم.

المصدر: رويترز

ألكسندر توميلين