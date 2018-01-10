مواطنون في كردستان العراق يبيعون أعضاءهم لدفع إيجار السكن!

أعلن رئيس جمعية مستأجري المساكن في إقليم كردستان برهم قرداغي، عن تسجيل حالات قتل وانتحار وبيع أعضاء بشرية بين مستأجري المساكن لعدم تمكنهم دفع الإيجار، محذرا من تفاقم الأزمة.

وقال قرداغي: "العام الماضي كان أسوء بالنسبة لمستأجري الدور السكنية بسبب الأوضاع المالية السيئة التي عانى منها إقليم كردستان"..."سجلنا العديد من حالات القتل والانتحار من قبل المستأجرين بسبب عدم تمكنهم من دفع إيجار السكن وتوفير المصاريف المعيشية".

إقرأ المزيد

وأضاف، أن "العديد من حالات بيع أعضاء بشرية خصوصا الكلى بهدف توفير الأموال لدفع الإيجار وتسديد الاحتياجات.. هناك آخرون يعرضون حاليا أعضاء أجسادهم للبيع بسبب سوء أوضاعهم المادية".

وشدد المسؤول الكردي على أن الجمعية لا تشجّع هذه الحالات، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل لمنع هذه التصرّفات وإيجاد حلول للمشاكل لحماية المواطن من الاستغلال.

وتشير الإحصائيات المسجلة لدى جمعية مستأجري المساكن، إلى وجود أكثر من 80 ألف أسرة مستأجرة للسكن في إقليم كردستان العراق.

إقرأ المزيد

ويعاني الإقليم أزمة مالية حادة، إذ لم تتمكن حكومة كردستان العراق من دفع متأخرات رواتب موظفيها منذ فترة، ويعزو المسؤولون السبب في الأزمة المالية إلى تراجع أسعار النفط والمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بشأن ملفات النفط والموازنة والحرب ضد "داعش"، وكذلك إيواء أكثر من مليون ونصف نازح ولاجئ.

المصدر: السومرية نيوز

هاشم الموسوي