بارزاني: واردات الإقليم لا تكفي لدفع الرواتب

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، أن واردات الإقليم لا تكفي لدفع الرواتب، موضحا استعداد الأكراد للتعاون مع بغداد للتدقيق في هذا الشأن.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي: "اللجان المختصة شكلت من قبل بغداد لدفع رواتب وزارتي التربية والصحة"، مؤكدا "استعداد حكومة الإقليم لتقديم كافة التسهيلات لبغداد لدفع الرواتب".

وكان رئيس حكومة الإقليم بارزاني والسفير الأمريكي في العراق دوغلاس سيليمان، أكدا مطلع يناير/كانون الثاني الحالي، على ضرورة ضمان المستحقات المالية للإقليم في الموازنة، وشددا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار بعد التوترات التي حصلت بين بغداد وأربيل.

وفي سياق منفصل، اعتبر نيجرفان بارزاني، أن قرار إغلاق شركة "كار" في كركوك "غير صائب"، مبديا استعداده لتزويد بغداد بجميع التفاصيل عن بيع وإنتاج النفط داخل الإقليم.

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وقال بارزاني: "القرار الذي اتخذه البرلمان غير صائب.. لا ينبغي أن يقرر البرلمان العراقي هذا القرار".

وأكد رئيس حكومة كردستان العراق "استعداد حكومة الإقليم لإطلاع الحكومة والبرلمان العراقي بتفاصيل عمليات بيع وإنتاج النفط إقليم كردستان"، مبديا رغبته بـ"تطبيق كافة معايير الشفافية على القطاع النفطي".

وصوّت مجلس النواب العراقي الاثنين الماضي، على قرار يلزم وزارة النفط بإيقاف عمل شركة "كار" بحقول كركوك، إضافة إلى حصر تصدير النفط عبر شركة تسويق النفط والمنتجات النفطية العراقية "سومو".

المصدر: السومرية نيوز

هاشم الموسوي