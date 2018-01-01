بغداد تصدر قرارات لإنهاء الأزمة مع أربيل

أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، إحسان الشمري، عن صدور عدة قرارات لإنهاء الأزمة بين السلطات الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان العراق، ومن بينها تسليم المنافذ الحدودية لبغداد.

وبين الشمري على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، يوم الاثنين، أن القرارات تتضمن استلام الحدود الدولية مع تركيا وإيران وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم عمل المنافذ البرية والجمارك والمطارات، وتشكيل لجنة لتدقيق أسماء القطاع التعليمي والصحي وفي حكومة الإقليم وتوزيع رواتب الموارد المائية ودعوة المنتسبين الاتحاديين في الإقليم للحضور إلى بغداد والاجتماع بهم كل حسب وزارته.

وقال الشمري: "الاستفتاء أصبح من الماضي".

وتأزمت العلاقات بين الحكومة العراقية الاتحادية وإقليم كردستان بعد إجراء السلطات في أربيل استفتاء على الانفصال عن العراق في الـ25 من سبتمبر/أيلول الماضي، ما دفع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى فرض إجراءات عدة بينها إيقاف الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية، ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة.

المصدر: facebook.com/ehssan.zz + السومرية

إينا أسالخانوفا