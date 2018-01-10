إغلاق ملف النازحين في بغداد

أكد مصدر أمني عراقي اليوم عودة نحو 500 عائلة نازحة إلى مناطقها غرب بغداد، معلنا غلق ملف النازحين في العاصمة.

وصرحت "قيادة عمليات بغداد" المسؤولة عن أمن العاصمة العراقية في بيان أن "الفريق الركن جليل الربيعي قائد عمليات بغداد أشرف اليوم على عودة أكثر من 470 عائلة نازحة إلى منطقتي الشورتان والحلابسة" على حدود بغداد الغربية مع محافظة الأنبار، موضحة أن "هذه هي الوجبة الأخيرة من النازحين"، الذين استقبلتهم بغداد خلال هجوم تنظيم "داعش".

وأضاف البيان: "هذا كان بجهود كبيرة بذلتها القوات الأمنية من صنف الهندسة العسكرية في إزالة مخلفات داعش الإرهابي من عبوات ناسفة ودور مفخخة كان الهدف منها إلحاق الضرر والدمار بالأبرياء من المواطنين"، مشيرا إلى إقامة حفل لاستقبال النازحين بمشاركة قائد فرقة المشاة السادسة وممثل عن مكتب الأمم المتحدة وعدد من الضباط وآمري الألوية".

يذكر أن ملف النازحين يعد من أبرز الملفات الحرجة التي تواجه الحكومة العراقية مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث لم يتمكن الآلاف حتى الآن من العودة إلى مناطقهم المحررة.

المصدر: السومرية نيوز

علي جعفر