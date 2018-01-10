لافروف يبحث مع ظريف التحضير لمؤتمر سوتشي للتسوية السورية

تتصدر مسائل التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي مباحثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو اليوم الأربعاء.

وقال لافروف في مستهل لقائه مع ظريف: "لدينا ما نناقشه من مسائل جدول الأعمال الدولي. ونحن في مرحلة حساسة جدا من التحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري تنفيذا لمبادرتنا الثلاثية الروسية – الإيرانية – التركية".

وأضاف أن مؤتمر سوتشي سيسمح بتهيئة الظروف لإنجاح مفاوضات جنيف حول سوريا.

يتبع