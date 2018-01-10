القوات العراقية تنفي إطلاق سراح مفتي "داعش"

نفت قيادة عمليات نينوى في العراق، أنباء إطلاق سراح مفتي تنظيم "داعش" في الموصل المعروف بـ "صاحب اللحية البيضاء"، الذي تم اعتقاله خلال عمليات تحرير المدينة.

ونشرت خلية الإعلام الحربي بيانا جاء فيه: "تروج صحف ووكالات أنباء بين الحين والآخر أخبارا ملفقة لقضايا حساسة بقصد إرباك الأجهزة الأمنية والتقليل من جهدها الوطني في مكافحة الإرهاب، وتعد قصصا وهمية لوقائع غير موجودة في الأصل"، مشيرة إلى ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية عن إطلاق سراح الإرهابي عز الدين طه أحمد وهب، الذي عمل حتى حين تحرير الموصل مفتيا لها.

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وأكد البيان أن المدعو بـ "مفتي داعش" لا يزال قيد الاعتقال بانتظار محاكمته أصوليا، مضيفا "في الوقت الذي تنفي فيه قيادة عمليات نينوى نفيا قطعا حصول عملية إطلاق سراح ولأي سبب كان فإنها تلفت انتباه الصحيفة المذكورة وتحثها على توخي الدقة في نقل الخبر، وأن لا تضع نفسها جهة لترويج الإشاعات الضارة والأخبار المثيرة بالضد من السلم الاجتماعي العراقي".

ونشرت الخلية صورا للإرهابي وهب (مواليد 1948) وهو حليق اللحية وصورا أخرى لهويته العراقية الصادرة من الموصل والتي يظهر فيها ملتحيا.

المصدر: خلية الإعلام الحربي

علي جعفر