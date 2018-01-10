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العثور على جهاز إسرائيلي جنوب لبنان

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العثور على جهاز إسرائيلي جنوب لبنان
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أفادت وسائل إعلام محلية لبنانية، بأنه تم العثور على جهاز إسرائيلي في أطراف بلدة زوطر الشرقية في النبطية جنوب لبنان، وأن قوات الأمن سارعت إلى تفكيكه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للجهاز الإسرائيلي الذي تبيّن لاحقا أنه جهاز خاص بالأرصاد الجوية وليس جهاز تجسس.

وحسب المواقع يعمل الجهاز محمولا في الغلاف الجوي بواسطة بالون هوائي، ويقيس المعطيات الجوية، وينقلها عن طريق الراديو إلى مستقبل أرضي.

وعادة ما يتم الكشف عن أجهزة إسرائيلية في الأراضي اللبنانية غالبيتها تكون أجهزة تجسس، كان آخرها عندما كشفت مجموعة من عناصر حزب الله، جهاز تجسس إسرائيليا تم زرعه في واحدة من أعلى القمم في لبنان في منطقة استراتيجية تشرف على مسافات واسعة من الأراضي اللبنانية.

المصدر: وكالات 

نتاليا عبدالله

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