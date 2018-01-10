العثور على جهاز إسرائيلي جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام محلية لبنانية، بأنه تم العثور على جهاز إسرائيلي في أطراف بلدة زوطر الشرقية في النبطية جنوب لبنان، وأن قوات الأمن سارعت إلى تفكيكه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للجهاز الإسرائيلي الذي تبيّن لاحقا أنه جهاز خاص بالأرصاد الجوية وليس جهاز تجسس.

وحسب المواقع يعمل الجهاز محمولا في الغلاف الجوي بواسطة بالون هوائي، ويقيس المعطيات الجوية، وينقلها عن طريق الراديو إلى مستقبل أرضي.

الجهاز الذي تم العثور عليه في بلدة زوطر الشرقية - جنوب لبنان، هو عبارة عن جهاز لقياس الطقس من صناعة شركة "vaisala" الفنلندية، ويعمل عبر بطارية محمولة في الغلاف الجوي عادة بواسطة بالون هوائي ويقيس المعلومات الجوية وينقلها عن طريق الراديو إلى مستقبل أرضي.#الإعلام_الحربي_المركزيpic.twitter.com/FH5gSFuSed — المركزي للدراسات (@markazidirasat) 10 января 2018 г.

تبين أن #الجهاز المشبوه الذي وضع عند أطراف بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان هو جهاز يختص بالأرصدة الجوية اللبنانية بعدما كشفت عليه دورية لمخابرات الجيش التي عمدت على سحبه، وأن ما تم تداوله عن #جهاز_تجسس_إسرائيلي عارٍ عن الصحة . pic.twitter.com/E6U5Evi6kd — Ali Chbib (@AliChbib94) 10 января 2018 г.

تبين أن #الجهاز المشبوه الذي وضع عند أطراف بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان هو جهاز يختص بالأرصدة الجوية اللبنانية بعدما كشفت عليه دورية لمخابرات الجيش التي عمدت على سحبه، وأن ما تم تداوله عن #جهاز_تجسس_إسرائيلي عارٍ عن الصحة . pic.twitter.com/E6U5Evi6kd — Ali Chbib (@AliChbib94) 10 января 2018 г.

وعادة ما يتم الكشف عن أجهزة إسرائيلية في الأراضي اللبنانية غالبيتها تكون أجهزة تجسس، كان آخرها عندما كشفت مجموعة من عناصر حزب الله، جهاز تجسس إسرائيليا تم زرعه في واحدة من أعلى القمم في لبنان في منطقة استراتيجية تشرف على مسافات واسعة من الأراضي اللبنانية.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله