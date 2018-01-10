موسكو تدعو من حرر الرقة إلى لملمة الجثث من الشوارع

حث فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، التحالف الدولي لمحاربة داعش، على إعادة إعمار الرقة بعد أن تم تحريرها من قبضة داعش، مشيرا إلى تردي الأوضاع الإنسانية هناك.

وقال نيبينزيا للصحفيين عقب مناقشة مغلقة حول الوضع في تلك المدينة السورية، أجراها مجلس الأمن الدولي بمبادرة من روسيا أمس الثلاثاء:

"أعتقد أنه يجب على أولئك الذين حاربوا داعش هناك، تحمل مسؤولية إعادة إعمار المدينة. في الوقت الحالي تجري هذه العملية في غاية البطء".

وأشار الدبلوماسي الروسي، إلى أن ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لم يقدم في تقريره أمام مجلس الأمن "تقييما كاملا للوضع في الرقة"، مضيفا: "ندرك أسباب ذلك وندعو المكتب للخروج بمثل هذا التقييم".

وشدد على أن "الوضع الإنساني في الرقة مرعب، والجميع يتظاهر بأن كل شيء عادي هناك".

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ووفقا لنيبينزيا، فإنه بعد انتهاء عملية التحالف التي تقودها الولايات المتحدة، "تبقى كافة المدينة ملغومة، ومليئة بالجثث المتناثرة"، كما أن هناك خطرا من تفشي الأوبئة بسبب "انعدام الماء والكهرباء والمرافق الطبية".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والتحالف الدولي، قد استعادت الرقة في أكتوبر الماضي، من مسلحي داعش الذين سبق أن حولوها إلى "العاصمة السورية" لتنظيمهم.

المصدر: نوفوستي

متري سعيد