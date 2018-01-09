مصر تمدّد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر

صادق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من صباح السبت القادم.

وأعلن علي عبد العال رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم عن موافقة المجلس على مد حالة الطوارئ.

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وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وقع في مطلع الشهر الجاري على قرار يقضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر قادمة، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح السبت 13 يناير 2018.

ونصّ المرسوم الرئاسي الذي نشر في الجريدة الرسمية على أن "تتخذ القوات المسلحة وهيئة الشرطة ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".

المصدر: اليوم السابع

أحمد باديان