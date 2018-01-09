العراق.. نحو 20 تحالفا يتقدم للمشاركة في الانتخابات

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق اليوم، تقديم 19 تحالفا انتخابيا حتى الآن، طلباتهم للتسجيل في الانتخابات التشريعية المرتقبة.

وقال رئيس الإدارة الانتخابية رياض البدران في بيان صحفي إن "مفوضية الانتخابات مستمرة في تسجيل التحالفات الانتخابية بعد قرار مجلس المفوضين لتمديد تسجيل التحالفات" لغاية الخميس القادم الموافق 11 يناير/كانون الثاني.

وأضاف البدران، أن "العمل مستمر باستقبال تسجيل التحالفات في دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية"، مؤكدا أن "المفوضية مستمرة على قدم وساق في جدولها الزمني المعد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 12 مايو/ أيار القادم".

من جهة أخرى كشف المسؤول أن عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات بلغ أكثر من 24 مليون ناخب في عموم البلاد، علما أن 46% منهم حتى الآن حدث سجلاته بيومتريا، متابعا أن "المفوضية مستمرة في توزيع بطاقات الناخب الإلكترونية للمواطنين في مراكز التسجيل في معظم محافظات البلد".

وكانت مفوضية الانتخابات صادقت أمس، على السماح للحزب المسجل رسميا بالمشاركة بمفرده أو الدخول في تحالف سياسي واحد فقط في الدائرة الانتخابية الواحدة في الانتخابات المقبلة.

المصدر: السومرية

علي جعفر