مقتل مستوطن إسرائيلي بإطلاق نار قرب نابلس

توفى مستوطن إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها إثر إطلاق نار قرب قرية صرة جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن المستوطن (35 عاما) أصيب بجروح خطرة إثر تعرضه لإطلاق نار بينما كان في سيارته على مقربة من مستوطنة تقع شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر طبية أن المستوطن أصيب في الجزء العلوي من جسده، وبعد إسعافه نقل إلى مستشفى "مئير" في كفر سابا لكنه توفي هناك.

وأغلقت القوات الإسرائيلية المنطقة بعد الواقعة، ونشرت قواتها بكثافة بحثا عن مطلق النار.

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المصدر: وكالات

علي جعفر