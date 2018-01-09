السودان يحدد موقفها من عودة سفيرها إلى مصر خلال 48 ساعة

أعلنت السلطات السودانية، مساء الإثنين أنها ستحدد موقفها من عودة سفيرها إلى القاهرة خلال 48 ساعة.

وكان وزير الخارجية سامح شكري قال في وقت سابق اليوم، إن العلاقات بين البلدين شابها توتر وبحاجة لإعادة التصويب.

وقال السفير السوداني لدى مصر عبدالمحمود عبد الحليم، اليوم، أن حكومة بلاده ستقرر عودته إلى القاهرة من عدمها خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأوضح عبدالحليم، أنه يجري مشاورات مع وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولين حكوميين سودانيين، ومن المنتظر أن تنتهي المشاورات اليوم الثلاثاء أو الأربعاء، وبعدها ستعلن الحكومة عن موقفها.

المصدر: "الدستور"