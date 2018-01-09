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مقتل شخصين بانهيار مبنى في الرياض

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مقتل شخصين بانهيار مبنى في الرياض
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سيارات الإسعاف في موقع الحادث
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قتل شخصان وأصيب آخران إثر حادث انهيار جزء من مبنى قديم تحت الهدم، تابع لـ "مدينة الملك سعود الطبية" في العاصمة الرياض.

وقالت المدينة الطبية في بيان إن "هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع التطويرية للمدينة وتم إرساؤه على أحد المقاولين في منافسه رسمية والذي استلم منطقة مشروع بالكامل، وتم عمل الإجراءات الاحترازية قبل بدء أعمال المشروع من خلال عمل حاجز لكامل المبنى وإخلاء المناطق المحيطة القريبة من أعمال المشروع ".

وأضاف البيان أن فريق من الشؤون الهندسية وإدارة السلامة العامة يتابع الآن مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية، دون تحديد هوية القتلى والمصابين وما إذا كانوا من عمال المشروع.

المصدر: وكالات

علي جعفر

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