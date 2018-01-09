كشف ملابسات حفل زفاف "مريب" في منطقة مكة!

كشفت شرطة منطقة مكة بالسعودية ملابسات حفل زفاف غريب الأطوار جرى تداوله مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقل موقع "سبق الإخباري" عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن مشاركين فيما وصف بأنه "مشهد تمثيلي" لحفل زفاف ظهر فيه رجل في ملابس نسائية، قد تم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وقال المتحدث الأمني إن شرطة محافظة العرضيات (الواقعة جنوب غرب السعودية والتابعة إداريا لمنطقة مكة) تلقت فجر يوم الجمعة الماضي بلاغا من أحد المواطنين، وكان مدعوا لحفل شعبي بإحدى الاستراحات الخاصة، قال فيه إن المدعوين تفاجأوا "بدخول بعض الشباب، أحدهم يرتدي ملابس نسائية في مشهد تمثيلي لحفل زفاف".

الهذا الحدّ وصلت الجرأة والوقاحة؟



بالفيديو: حفل زواج شابين مثليين داخل استراحة بالعرضيات https://t.co/bhUpQt25IA — Ibrahim Algaraawi (@ibra1373) January 3, 2018

وأعلن المتحدث باسم شرطة مكة أنه "تم اتخاذ إجراءات الضبط، وتحديد هوية الشاب المتشبه بالنساء ومرافقيه، والقبض عليهم، وإيقافهم، وإحالة القضية للنيابة العامة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم".

المصدر: سبق + تويتر

محمد الطاهر