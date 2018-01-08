المغرب.. موجة صقيع قارس وتساقط كثيف للثلوج

يشهد المغرب موجة استثنائية من البرد القارس، ترافقت مع تساقط كثيف للثلوج في المناطق الجبلية، الأمر الذي دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير سريعة للوصول للمناطق الأكثر تضررا.

ونقلت وكالة "فرانس" عن مسؤول في الأرصاد الجوية المغربية الاثنين قوله: "درجات الحرارة أقل من مستواها الطبيعي، وتتساقط الثلوج بكثافة في جبال الأطلس الكبير والأطلس الأوسط، ابتداء من 900 متر فوق سطح البحر، مع درجات حرارة منخفضة وصلت إلى 5 درجات تحت الصفر".

وتأثرت المناطق الداخلية للبلاد مع جبالها المعتادة على شتاء شديد القسوة، أكثر من غيرها من هذه الموجة الباردة التي بدأت الجمعة.

ووفقا لوزارة النقل المغربية، فإن الثلوج تسببت بقطع العديد من الطرق، الأمر الذي تسبب بدوره بعزلة القرى الواقعة في المناطق المرتفعة.

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من جانبها، دعت وزارة الداخلية إلى "تعبئة كافة قطاعات الحكومة"، وقالت بهذا الشأن: "أكثر من 500 ألف شخص سيستفيدون من خطة لمواجهة البرد مثل توزيع البطانيات والمواد الغذائية وما إلى ذلك".

بدورها أعلنت مؤسسة محمد الخامس للتضامن أنها تنشط في المناطق الجبلية النائية لتقديم المساعدات اللازمة لمواجهة موجة البرد.

المصدر: أ ف ب + يوتيوب

أحمد باديان