حيدر: لا مصالحة في حرستا حاليا

أعلن علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية في سوريا أن حرستا في الغوطة الشرقية أبعد ما تكون حاليا عن إنجاز اتفاق تسوية ومصالحة، بسبب خرق المسلحين لاتفاق منطقة تخفيف التوتر.

وقال حيدر في تصريحات صحفية اليوم إن التنظيمات الإرهابية المسلحة في حرستا بريف دمشق قامت باعتداءات "منتظمة ومتكررة" على نقاط للجيش السوري ومؤسسات الدولة واستهدفت المدنيين في الأحياء والضواحي السكنية بدمشق ومحيطها بعشرات القذائف، معتبرا أن "المسلحين أثبتوا بالتجربة أنهم لا يريدون تحويل منطقة حرستا إلى منطقة مصالحة حقيقية وكانوا خلال الفترة الماضية يقدمون الحجج الواهية لعرقلة إنجاز اتفاق مصالحة فيها".

وشدد الوزير على أن الرد على المسلحين يكون بـ "العمل العسكري" كما يجري حاليا "دون إغلاق باب المصالحة وإن كنا لا نعول عليها كثيرا في هذه المرحلة"، مشيرا إلى أن منطقة جنوب دمشق، بضمنها مخيم اليرموك، هي أيضا من الملفات العالقة التي تعثر فيها إنجاز اتفاق تسوية بسبب التنظيمات المسلحة.

المصدر: سانا

علي جعفر