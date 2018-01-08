13 مستند تجعلك مؤهلا للترشح لرئاسة مصر!

أقرت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية في مصر، القرار رقم "3" لسنة 2018، الذي يقضي بفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وحددت المستندات المطلوبة له.

وتنص المادة الأولى من القرار على أن يتم تقديم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 يناير/كانون الثاني، وحتى الاثنين الموافق 29 من ذات الشهر بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات في القاهرة.

وحددت المادة الـ3 التي أصدرتها الهيئة الوطنية المستندات اللازمة للترشح وتلخصت في التالي:

1 - النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.

2 - صورة من بطاقة تحقيق الشخصية "الرقم القومى".

3- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.

4 - صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

5 - إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لا يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

6 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

7 - شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون.

8 - إقرار الذمة المالية المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

9 - التقرير الطبي الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.

10 - إقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.

11 - إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه الاعتبار.

12 - إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين.

13 - بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة.

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وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أرواقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المصدر: اليوم السابع

أحمد باديان