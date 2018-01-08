الأردن ينقل مساعدات لآلاف السوريين على الحدود

أعلن الأردن إتمام عملية نقل المساعدات الإنسانية لعشرات الآلاف من السوريين العالقين في منطقة مخيم الركبان على الحدود الأردنية السورية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن "القوات المسلحة الأردنية أشرفت الاثنين وبالتنسيق مع وزارة الخارجية على إدخال مساعدات إنسانية عبر الحدود إلى تجمع الركبان في الأراضي السورية"، مؤكدة "إيصال المساعدات باعتماد آلية الرافعة التي تحمل المساعدات عبر الحدود، وتسليمها إلى وجهاء العشائر في المنطقة".

ولم يحدد البيان نوعية المساعدات أو كميتها.

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وكانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت الأحد موافقة المملكة على طلب الأمم المتحدة إدخال مساعدات إنسانية لهؤلاء السوريين.

وقال محمد الكايد المتحدث باسم الوزارة: "الأردن وافق على إدخال مساعدات إنسانية عبر حدوده إلى تجمع الركبان الواقع على الأراضي السورية لمرة واحدة، بعد أن قدمت الأمم المتحدة خطة تتعهد وفقها بإيصال المساعدات بعد مباحثات بين الخارجية والأمم المتحدة استمرت عدة أشهر".

وبحسب تقرير للأمم المتحدة صدر منتصف العام الماضي، فإن أعداد السوريين العالقين في منطقة الركبان تتراوح بين 45 إلى 50 ألف شخص، مشيرا إلى أن العدد التقديري يستند إلى صور الأقمار الصناعية.

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وعزت الأمم المتحدة عدم دقة الإحصائية إلى صعوبة الوصول إلى داخل هذه المنطقة.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أكد في وقت سابق، أن "مسؤولية التعامل مع تجمع الركبان هي مسؤولية سورية دولية، وليست أردنية، إذ إن قاطني التجمع سوريون موجودون على أراض سورية، وتستطيع الأمم المتحدة تلبية احتياجاتهم من داخل الأراضي السورية".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016، أعلنت المنظمة الدولية إدخال مساعدات إنسانية لنحو 85 ألف سوري عالق في منطقة الركبان للمرة الثانية.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن هناك نحو 630 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، في حين تقول المملكة إنها تستضيف نحو 1.4 مليون لاجئ منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011.

المصدر: أ ف ب

هاشم الموسوي