الحوثيون يهددون بقطع الملاحة في البحر الأحمر

هدد رئيس "المجلس السياسي القيادي" للحوثيين في صنعاء صالح الصماد بقطع الملاحة الدولية البحر الأحمر، في حال استمرار التحالف العربي في "تصعيده" ووصول الحل السياسي إلى طريق مسدود.

وقال الصماد، خلال لقائه اليوم في صنعاء، بنائب المبعوث الأممي إلى اليمن معين شريم: "هم يمرون من مياهنا ببواخرهم وشعبنا يموت جوعا، وإن أرادوا أن نعود إلى طاولة المفاوضات نحن جاهزون ومستعدون للتفاهمات وسيجدون منا ما لم يجدوه في الماضي ليس تنازلا وإنما حرصا على حقن دماء الشعب وعلى أمن واستقرار المنطقة".

وأضاف: "نحن الآن نتوقع بعد زيارتكم هذه وإن كانت ليست بمستوى كل مرة لأنه اختلف الوضع، نتوقع تصعيدا كبيرا جدا سيتلو هذه الزيارة وغيرها من الزيارات" مشيرا إلى أن المبعوث إسماعيل ولد الشيخ أحمد كان يأتي كل مرة لليمن فقط ليستغل هذه الزيارة في تقديم إحاطته إلى مجلس الأمن.

المصدر: المسيرة

علي جعفر