مشادة في مجلس النواب العراقي

شهدت جلسة مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين مشادة كلامية بين أحد نواب كتلة الأحرار ورئيس المجلس سليم الجبوري.

ويظهر في مقطع فيديو اعتراض نائب "الأحرار" وهو يقاطع كلمة الجبوري ما دافع الأخير إلى مطالبته بالصمت وعدم مقاطعته.

من جهته أفاد مصدر نيابي لـ "السومرية نيوز"، بأن مشاجرة وقعت بعد أن أراد الجبوري، خلال الجلسة، عرض مثنّى السامرائي لترديد القسم النيابي بديلا عن النائب عن تحالف القوى مطشر السامرائي، قبل التصويت على استقالة الأخير.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "نواب كتلة الأحرار اعترضوا على ذلك، وقدموا ملفات فساد وأوامر إلقاء قبض بحق مثنى السامرائي"، مشيرا إلى أن "بعض نواب تحالف القوى ردوا عليهم وحصل تبادل اتهامات ومشاجرة كلامية وتدافع بالأيدي بينهم".

المصدر: وكالات

علي جعفر