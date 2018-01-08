السودان يتمسك برفض التطبيع مع إسرائيل

اعتبر نائب رئيس الوزراء السوداني، أحمد بلال عثمان، أن دعوات البعض إلى التطبيع مع إسرائيل لا تأثير لها، محذرا من مخططات لتقسيم دول المنطقة.

ومنذ قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الـ6 من ديسمبر الماضي، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، يدعو البعض إلى التطبيع مع إسرائيل.

وقال عثمان إن الدعوات إلى التطبيع مع "إسرائيل مبتورة ومنعزلة... التطبيع لماذا (؟!) ومقابل ماذا (؟!)".

ورأى عثمان أن من حسن الحظ أن دعوات التطبيع تأتي من شخصيات محدودة، ولا تأثير لها

وحول موقف السودان من القضية الفلسطينية، قال نائب رئيس الوزراء السوداني إن "الخرطوم تعزز مواقفها السابقة منذ عام 1947، مؤتمر القمة العربية الذي عقد في أغسطس1967 في الخرطوم الشهير ذو اللاءات الثلاثة شكل نقطة تحول رئيسية قادت نحو الصمود ثم العبور".

وتابع عثمان: "وعلى هذا الأساس، فإن موقف السودان أصيل وممتد، ولا يمكن لأي وضع داخلي أن يخرج عن هذا الموقف الصامد والداعم للقضية الفلسطينية".

وخرجت تلك القمة بثلاثة لاءات، وهي: لا سلام مع إسرائيل، لا اعتراف بوجود إسرائيل، لا مفاوضات معها.

المصدر: عرب 48

نتاليا عبدالله