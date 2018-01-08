المالكي ينفي نيته إبعاد العبادي وتشكيل حكومة طوارئ

نفى المكتب الإعلامي ل‍نوري المالكي مزاعم بشأن نية رئيس ائتلاف دولة القانون، تأجيل الانتخابات أو تشكيل حكومة طوارئ، محذرا من الوقوع في "كمائن الأخبار الملفقة".

وقال مكتب المالكي في بيان نشره يوم الأحد، "اعتدنا على الخطاب التحريضي والغوغائي الذي تتبناه قناة العربية ومحاولات تضليل الرأي العام عبر تسويق الأكاذيب والأخبار المفبركة .. وبهدف توضيح المواقف بشكل دقيق نؤكد عدم صحة الأخبار التي تروج لها العربية حول رغبة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بتأجيل الانتخابات أو السعي نحو تشكيل حكومة طوارئ بعد إبعاد رئيس الوزراء حيدر العبادي".

وأضاف المكتب أن مواقف المالكي مع إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وأن كل ما ينشر عكس ذلك، هدفه "خلط الأوراق والإيقاع بين أطراف العملية السياسية".

وشدد المكتب على أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ملتزم بالسياقات الدستورية ولا يغادرها حتى لا تحصل انتكاسة للعملية السياسية، داعيا وسائل الإعلام إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكانت بعض وسائل الإعلام نشرت خبرا أكدت فيه أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يسعى إلى تأجيل الانتخابات أو تشكيل حكومة طوارئ بعد إبعاد رئيس الوزراء حيدر العبادي.

المصدر: السومرية

نتاليا عبدالله