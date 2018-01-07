إسرائيل تعيد الكهرباء إلى غزة

أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، اليوم الأحد، بأن السلطات الإسرائيلية أعادت 50 ميجاوات من الكهرباء للقطاع اليوم الأحد.

وقالت السلطات الإسرائيلية في بيان نقلته وكاله "معا" بأن القرار نفذ بدءا من الساعة العاشرة من صباح اليوم.

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وأشارت الوكالة إلى أن القرار أتى بعد طلب السلطة الفلسطينية من السلطات الإسرائيلية إعادة خط الكهرباء بعد تعهد شركة الكهرباء في غزة برفع الجباية وتحويل الأموال لرام الله.

يذكر أن القطاع يعاني من نقص كبير في إمدادات الكهرباء إذ تتواصل الكهرباء في أحسن أحوالها إلى أربع ساعات يوميا فقط مقابل 12 ساعة تقطُّع.

المصدر: معا

أحمد باديان