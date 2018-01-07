الجيش السوري ينتزع السيطرة على بلدات وقرى في ريف إدلب الجنوبي

أفاد مصدر عسكري بأن الجيش السوري استعاد اليوم السيطرة على بلدات وقرى في ريف إدلب الجنوبي، وقضى على عشرات المسلحين من "جبهة النصرة".

وقال المصدر للوكالة إن وحدات من الجيش سيطرت على بلدات وقرى "سنجار" و"المتوسطة" و"الخيارة" و"كفريا المعرة صريع" و"رملة" و"جديدة" و"نباز القبلي" و"صراع"، في ريف إدلب.

من جهتهم أكد نشطاء لوكالة "رويترز" أن الجيش السوري وحلفاءه حققوا اليوم مزيدا من التقدم في المحافظة، وسيطروا على بلدة سنجار التي تبعد 14 كيلومترا عن مطار "أبو الضهور" العسكري الاستراتيجي، وعدة قرى إلى الغرب.

وأضاف النشطاء أن المعارك بين الجيش و"هيئة تحرير الشام" (تحالف تقوده جبهة النصرة) انتقلت الآن إلى منطقة شمال غربي سنجار بعد أن سيطر الجيش على البلدة.

يذكر أن القوات الحكومية السورية صعدت خلال الأيام الماضية حملتها العسكرية في محافظة إدلب وسيطرت على نحو 60 قرية وبلدة خلال الأربعة عشر يوما الماضية، وفق النشطاء.

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات

علي جعفر