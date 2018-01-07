 
مباشر

إنستغرام يحذف رسالة شريهان لعهد التميمي

أخبار العالم العربي

إنستغرام يحذف رسالة شريهان لعهد التميمي
twitter.com/Sherihan
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jpoq

أكدت الفنانة المصرية شريهان أن إدارة موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي حذف رسالة وجهتها للفتاة الفلسطينية عهد التميمي، المعتقلة في السجون الإسرائيلية.

ونشرت شريهان في تغريدة على "تويتر" صورة للرسالة المحذوفة، التي جاء في مقدمتها: "صغيرتي.. كل عام وأنتِ الخير والعهد للكرامة والصمود والعزة وانتصار الحق على الباطل، منتصرة بإذن الله لحقك في الحياة الكريمة.. لحريتك.. لشعبك.. لأرضك.. لعرضك لوطنك.. ولنا".

واعتقلت القوات الإسرائيلية عهد التميمي ووالدتها ناريمان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو يوثقها وهي تضرب جنديين إسرائيليين في محاولة لطردهما من ساحة بيتها في قرية النبي صالح شمالي رام الله.

المصدر: وكالات

علي جعفر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة