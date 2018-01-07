صادق أبو راس خليفة لعلي عبد الله صالح

أفاد مراسلنا في اليمن بأن حزب المؤتمر الشعبي العام اختار صادق أبو راس رئيسا مؤقتا له، خلفا للرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

وأشار مراسلنا إلى أنه خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، في العاصمة صنعاء، تم إقرار قيادة منصب الأمين العام بصورة جماعية من قبل الأمناء العامين المساعدين، إلى حين انتخاب أمين عام جديد للحزب الذي يعد أكبر أحزاب اليمن.

الاجتماع وتكليف الشيخ صادق ابو راس خطوة موفقة وواجب المؤتمريين الالتفاف حولها ودعمها حتى يعود المؤتمر للاسهام في العبور بالوطن من هذه المحنة pic.twitter.com/0YxLHEsD83 — عبدالوهاب الشرفي (@alsharafia) ٧ يناير، ٢٠١٨

وأكد مراسلنا أن قرار التكليف اتخذ بعد مشاورات نظمها أعضاء الحزب امتدت، لأكثر من أسبوع.

ومن المقرر أن يعقد الحزب مؤتمرا عاما في وقت قريب لانتخاب قيادات جديدة له.

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يذكر أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح قتل في الـ4 من ديسمبر/كانون الأول، في كمين نصبه الحوثيون له أثناء توجهه في سيارة مصفحة من العاصمة صنعاء إلى مسقط رأسه سحنان، وذلك بعد إعلانه استعداد حزبه للحوار مع التحالف العربي بقيادة السعودية، للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية.

المصدر: RT + وكالات

جمال الأشول