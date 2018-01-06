نائب المبعوث الأممي إلى اليمن يصل إلى صنعاء

وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم السبت، معين شريم نائب المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، لبحث سبل استئناف المفاوضات السلام في البلاد.

وأفاد مراسلنا في صنعاء بأن نائب المبعوث الأممي لم يدل بأي تصريح لوسائل الإعلام فور وصوله، إلا أنّ مصادر سياسية أشارت إلى أنه سيلتقي بقيادات حوثية، لدفع عملية السلام.

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وأكدت المصادر بحسب مراسلنا، أن نائب المبعوث الأممي قد يجتمع أيضا بقيادات من "حزب المؤتمر الشعبي العام"، في محاولة منه لإحياء العملية التفاوضية ومسار السلام المتعثّر منذ أشهر، وللتوصل إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار وفتح المنافذ اليمنية بشكل متواصل للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمواطنين.

المصدر: RT

أحمد باديان