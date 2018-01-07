لمن تتبع قوات "السيف الأجرب" السعودية للملك أم لولي عهده؟

كشفت صحيفة سبق السعودية معلومات جديدة عن "قوة السيف الأجرب"، التي اعتقلت أمس 11 أميرا تجمهروا احتجاجا في قصر الحكم.

وتؤكد المعلومات أن قوة السيف الأجرب، ترتبط بشكل مباشر بولي العهد، وتم استحداثها فور تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمقاليد الحكم، ويزيد عدد أفرادها على 5000 عسكري من مختلف الرتب العسكرية.

وقد خضع جميع عناصر القوة لدورات عسكرية متقدمة، منها دورات الضفادع البشرية، الصاعقة، المظلات، مكافحة الشغب، قناصة ومتفجرات".

وتعود تسمية الحرس الملكي لإحدى كتائبه الخاصة بـ"كتيبة السيف الأجرب"، إلى اسم سيف مؤسس الدولة السعودية الثانية الإمام تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود، الذي يلقب سيفه بـ"الأجرب" حيث قال فيه:

يوم إن كل ٍ من خويه تبرّا

حطيت (الأجرب) لي عميل ٍ مباري

نعم الرفيق إلى سطا ثم جرّا

يودع مناعير النشامى حباري.

وقد اكتسب هذا السيف سمعة هائلة منذ ذلك الحين في أنحاء الجزيرة العربية ويعد الأشهر في تاريخ السيوف العربية.

المصدر: سبق