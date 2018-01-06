خلايا "داعش" تستهدف عشائر عراقية في ديالى

استهدف انتحاري من تنظيم "داعش" يقود سيارة مفخخة بيت ضيافة لشيخ عشائر عراقية شرقي محافظة ديالى، وأسفر الهجوم عن مقتل شخصين .

وقال محافظ ديالى مثنى التميمي، لـ "السومرية نيوز"، إن "مضيف ومنزل شيخ قبيلة الندا هيثم الحوم في حوض الندا استهدف بسيارة مفخخة وانتحاري".

هذا وأفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم بأن مسلحين هاجموا نقاط مرابطة أمنية مشتركة في حوض الندا، إحدى أكثر مناطق ديالى سخونة في مشهدها الأمني بسبب نشاط خلايا متبقية من تنظيم "داعش".

وجاء هذا الهجوم عشية إعلان عشائر الندا برئاسة زعيمها "الحرب على خلايا داعش النائمة"، وألزمت أبناءها بمقاتلة التنظيم "حتى الموت" وإعلان البراءة ممن يقدم أي دعم أو إسناد لأي مسلح.

المصدر: وكالات

علي جعفر