مصري يحاول تهريب 51 ألف دينار كويتي في مكان حساس!
Reuters Mohamed Abd El Ghany
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أوقفت إدارة التأمين في "مطار القاهرة الدولي" راكبا حاول تهريب 51 ألف دينار كويتي و6 آلاف جنيه مصري أثناء توجه إلى الكويت.
وقالت مصادر أمنية في المطار: "أثناء إنهاء إجراءات سفر رحلة خطوط طيران الجزيرة المتجهة إلى الكويت، اشتبهت الخدمة المعنية في أحد الركاب، وقامت بتفتيشه وعثر على المضبوطات، بمكان حساس في جسده أعلى فخذيه".
🔴 ضبط راكب حاول تهريب 51 ألف دينار كويتى فى مكان حساس بجسمهhttps://t.co/WkOx00BjKW— El Badil البديل (@ElBadilNews) ٦ يناير، ٢٠١٨
وأضافت المصادر: "المضبوطات كانت عبارة عن مبلغ مالي قدره 51800 ألف دينار كويتي (نحو 300 ألف دولار)، و6700 جنيه مصري".
وأشارت المصادر، إلى أن "اللواء طه بيومي مساعد وزير الداخلية لمطار القاهرة وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق المتهم والتحقيق في الحادثة".
المصدر: اليوم السابع
أحمد باديان
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