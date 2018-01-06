يعلون: قانون "إعدام منفذي العمليات" سيجعلنا ندفع ثمنا باهظا!

أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشيه يعلون، عن معارضته إقرار عقوبة إعدام منفذي العمليات الفلسطينيين، الذي صادق عليه الكنيست الأربعاء الماضي.

وقال يعلون في تصريح نقله موقع صحيفة معاريف الإسرائيلية: "سندفع ثمنا باهظا لهذا التشريع. وسنقدم أدوات للمجتمع الدولي مثل المقاطعة التي تقوض شرعيتنا". مضيفا "هذه مسألة سياسة غير تشريعية، ومن المستحسن الاستماع إلى قوات الأمن".

وكان الكنيست الإسرائيلي، وافق بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

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وحصل مشروع القانون الذي أعده حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، على تأييد 51 نائبا في الكنيست مقابل معارضة 49 نائبا.

ويطالب القانون المحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام بحكم أغلبية القضاة، ولا يشترط إجماع كامل طاقم القضاة.

المصدر: معا

أحمد باديان