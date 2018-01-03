الاتحاد الأوروبي يدين توجه الكنيست نحو إقرار قانون يسمح بإعدام فلسطينيين

أدان الاتحاد الأوروبي مصادقة الكنيست الإسرائيلي في القراءة التمهيدية على مشروع قانون الإعدام بحق الفلسطينيين المدانين في تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

ووصفت بعثة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل في بيان صدر يوم الأربعاء هذه الخطوة بـ"المهينة وتتعارض مع الكرامةِ الإنسانية" و"قصاص غير إنساني ليس له أي تأثير رادع".

وأضافت البعثة أن قانون الإعدام "يسمح بحدوث وضع قد يرتكب فيه القضاء خطأ قاتلا لا عودة عنه".

من ناحية أخرى رحبت البعثة بالتوجه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، فقد ألغى أكثر من ثلثي الدول الإعدام سواء في القانون أو في الممارسة العملية.

وسبق أن وافق الكنيست الإسرائيلي في القراءة التمهيدية على مشروع القانون المقدم من حزب "إسرائيل بيتنا" والقاضي بتطبيق عقوبة الإعدام بحق منفذي عمليات ضد إسرائيل.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا